Ao todo, em 2021, 9.405 animais foram vacinados, o que representa 81,42% do esperado até o momentoDivulgação

Publicado 10/08/2021 20:39

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental do Departamento de Vigilância de Saúde, está dando continuidade à campanha de vacinação antirrábica do município. De 11 e 13 de agosto, a terceira etapa será realizada no Vale das Videiras, em locais fixos e postos volantes. Ao todo, em 2021, 9.405 animais foram vacinados, o que representa 81,42% do esperado até o momento nos lugares que a campanha esteve presente.

“Os postos volantes são equipes que vacinam em pontos pré-determinados. Eles vão até o local com o carro da Vigilância Ambiental, dentro do horário anunciado. Pedimos que a população esteja atenta ao dia e horário correto de vacinação para não perder a imunização”, explica o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa.

A primeira etapa da campanha foi realizada na região da Posse, Brejal, Córrego Grande, Taquaril, Pedro do Rio, Vila Rica e Secretário. A segunda fase ocorreu nos bairros do Alto da Serra, Bingen e Quitandinha. Foram vacinados ate o momento 7.375 cães e 2.030 gatos.

A coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, Alessandra Cardoso, ressaltou a importância das pessoas vacinaram os seus pets: “É importante que os donos estejam atentos, e vacinem os animais anualmente. Estamos atendendo todas as localidades da cidade, de acordo com a chegada de novas doses da vacina. Conseguimos manter a porcentagem da vacinação alta nos locais em que passamos e queremos manter a média. Deixo o apelo para que protejam seus animais”, disse ela.

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive os seres humanos. Caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. Os principais sintomas costumam ser salivação excessiva, hipertermia (aumento da temperatura corporal), agitação e distúrbios, como não reconhecer o dono, ver vultos, latir excessivamente e ficar agressivo

As equipes de saúde fazem a triagem de cães e gatos que são levados para vacinação. Os animais devem possuir mais de 4 meses e o dono do pet recebe um cartão de comprovação da vacina. É importante ressaltar que se o animal estiver doente, a vacinação não é recomendada.

Confira os locais e horário de vacinação:

11/08: Vale do Prata – 10h às 13h / Coreto Vale das Videiras – 10h às 15h

12/08: Ponto Final do Vale das Videiras – 10h às 12h / Posto Volante - Bar da Margarida – 11h10 às 11h45 / Posto Volante - Próximo a Fazenda Santa Rita – 13h30 às 14h / Sítio da Índia – 14h às 14h30

13/08: Volante Vale das Videiras (Coreto em Direção ao Malta) - 10h às 15h