Centro de Referência em Atendimento à Mulher – CRAMReprodução

Publicado 10/08/2021 19:34

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis , por meio do Centro de Referência em Atendimento à Mulher – CRAM está iniciando uma programação especial de conscientização contra a violência doméstica. Roda de conversa, inauguração de um grupo terapêutico e atendimento do ônibus lilás em comunidades integram o “Agosto Lilás”, que começa nesta sexta-feira (13).

“O mês de agosto será marcado por atividades de enfrentamento à violência doméstica. Além do ônibus lilás que permite o atendimento por todo o município, a implementação do grupo reflexivo de forma on-line, vai nos permitir alcançar mais mulheres vítimas e oferecer suporte e atenção necessários. Precisamos falar sobre violência e sensibilizar a sociedade sobre esse tema”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.

Através da programação, o objetivo é educar e alertar as mulheres sobre as formas de violência cometidas contra elas. Isso porque, ainda são muitas aquelas que acreditam que apenas as agressões físicas estão previstas na Lei. Porém, estão previstas cinco tipificações de violência doméstica e familiar. São elas: a física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.

A coordenadora do CRAM, Ana Luiza Franco, explica que o Agosto Lilás foi instituído em referência a Lei Maria da Penha, sancionada em agosto de 2006: “Por isso foi escolhido como o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Nosso objetivo é intensificar a divulgação e conscientização da sociedade sobre a importância da lei e criar ações direcionadas à ajudar essas mulheres. É necessário difundir os serviços oferecidos pela Prefeitura e toda a rede de proteção do município, para que a mulher se sinta amparada e segura para denunciar”.



Confira a programação:

13/08 - 17:30 – Roda de conversa – “Cuidando de quem cuida”, com a psicóloga Liane Diehl, para profissionais que atuam na área de violência doméstica no município. Evento on line pela plataforma Zomm. Inscrições pelo telefone: 2243-6152/ 98838-7387.

17/08 – 14h – Inauguração do Grupo Terapêutico para Mulheres – Para atendimento psicológico on line toda terça-feira.

Plataforma Google Meet

Interessadas devem ligar para (24)2243-6152

- 27/08 – de 10h às 15h - ônibus Lilás no Centro de Cidadania de Itaipava - Ação conjunta com Núcleo da Defensoria Pública e CRAS Itaipava.