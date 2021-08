Escolas particulares e estaduais que já receberam o selo "Escola Segura" estão autorizadas a atender presencialmente os alunos desde maio - Reprodução

Escolas particulares e estaduais que já receberam o selo "Escola Segura" estão autorizadas a atender presencialmente os alunos desde maioReprodução

Publicado 11/08/2021 19:09

Petrópolis - As escolas particulares e estaduais que já receberam o selo “Escola Segura” estão autorizadas a atender presencialmente os alunos desde maio, no entanto, o funcionamento está atrelado ao cumprimento das medidas necessárias que garantem a segurança da comunidade escolar. Atualmente, 75 escolas da rede privada possuem o selo e outras 9 do Estado também têm o documento.