Prefeito HIngo Hammes se reuniu com representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Sicomercio e Conselho Comunitário de SegurançaDivulgação/Ascom

Publicado 20/08/2021 13:58 | Atualizado 20/08/2021 13:59

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes se reuniu, na manhã desta quinta-feira (19), com representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL, Sicomercio e Conselho Comunitário de Segurança, para dar o primeiro passo para a elaboração da campanha “Petrópolis Segura”, de conscientização e orientação a população, sobre a importância do envolvimento de todos na segurança da cidade.

A ideia é que a campanha envolva diferentes situações, desde motos barulhentas a comércio irregular e exploração do trabalho infantil. “Essa integração entre o governo e entidades e sociedade civil é fundamental para que o objetivo, que é uma Petrópolis mais segura, seja alcançado”, disse Hammes. A criação de um grupamento especifico unindo a Guarda Civil, fiscais de Posturas e Polícia Militar foi anunciada pelo prefeito.

A secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo e a coordenadora Especial de Articulação Institucional, Fernanda Ferreira, também participaram do encontro. Na reunião, Cláudio Mohammad, presidente da CDL, destacou a questão do comércio informal no município: “Contamos com o poder executivo para que seja possível conciliar a economia informal, atendendo a classe empresarial e buscando a solução para atender a demanda da categoria que se encontra com alto índice de desemprego”, disse.

Para Alvanei Abi Daoud, que representou o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio), a união de forças do poder público e da sociedade civil vai permitir mais segurança para os petropolitanos no dia a dia: “Estamos alinhando a utilização em conjunto das câmeras de segurança dos empresários e lojistas do Centro com o CIMOP. Essa integração busca uma Petrópolis segura”.

À tarde, como desdobramento desse encontro, a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo, o chefe de Fiscalização de Posturas, Hailton Lima, e o superintende adjunto da Guarda Civil Municipal, Edgar Theobald, se reuniram com o comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Augusto Valentim.

A reunião serviu para alinhar as ações integradas entre as instituições nas fiscalizações nas ações de ordenamento urbano, inclusive, como as de Choque de Ordem realizadas às sexta-feiras no centro e nos distritos, bem como nas ações de fiscalização do cumprimento do código de posturas, do comércio ambulante e do cumprimento das regras de saúde pública pelos estabelecimentos no contexto da pandemia.