Equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis devolveu o animal à naturezaDivulgação

Publicado 19/08/2021 20:07

Petrópolis - A Secretaria de Meio Ambiente foi acionada na manhã desta quinta-feira (19) para resgatar um bicho preguiça que apareceu em uma retroescavadeira do transbordo de lixo municipal, no km 79 da BR-040, no bairro Duarte da Silveira.

A equipe da secretaria retirou o animal e o devolveu à natureza em uma área de mata próxima ao local. O secretário de Meio Ambiente, Edmardo Campbell, acompanhou os funcionários na ação.