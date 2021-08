Com a ajuda de um cão farejador, Guarda Civil apreendeu adolescente com material entorpecente - Divulgação/Ascom

Publicado 21/08/2021 17:16

Petrópolis - Na noite desta sexta-feira (20), a a secretaria de Serviços, Segurança e ordem Pública - SSOP, deflagrou mais uma ação de Choque de Ordem no Centro Histórico e, durante a ação, que contou com a Fiscalização de Posturas e apoio da Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal apreendeu um adolescente com material entorpecente. A droga foi localizada graças a um cão farejador do Grupamento de Operações com Cães, do canil Rufus Von Kru Gdorf.

O Golden Retriever, de três anos, que acompanhava a equipe da Guarda, durante a fiscalização na Praça Princesa Isabel, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara, sinalizou para os agentes que fizeram a abordagem ao jovem. Com ele, os agentes encontraram trouxinhas de maconha. O cão da guarda ainda ajudou os guardas a encontrarem pinos de cocaína próximo ao local. O adolescente foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, no bairro Retiro.

“A apreensão do material entorpecente é resultado de um patrulhamento regular que vem sendo realizado nas ações de Choque de Ordem que acontecem naquela região do centro sempre às sextas-feiras. Um importante trabalho que nossa equipe vem desempenhando e que tem sido intensificado com o apoio da Polícia Militar”, destacou a secretária de serviços, segurança e ordem pública, Karina Bronzo.