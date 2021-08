Novo calendário de vacinação contra a COVID-19 em Petrópolis - Reprodução

Publicado 20/08/2021 16:49

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou nesta sexta-feira (20) a ampliação do calendário de vacinação contra a COVID-19 na cidade, prevendo chegar a pessoas a partir dos 18 anos até o fim deste mês.

A ampliação está sendo feita de acordo com a chegada de novos lotes de vacinas. Nesta sexta-feira (20) o município recebeu 9.300 doses das vacinas CoronaVac e Pfizer distribuídas pelo Estado. São 6.500 destinadas a aplicação de primeira dose e 2.700 referentes a segunda dose.

A ampliação da vacinação será feita gradualmente, levando em conta a idade do público a ser vacinado. Neste sábado (21) será aberto cadastro para vacinação de pessoas a partir dos 24 anos, cuja aplicação das doses começa na segunda-feira (23).

Na própria segunda, começa o cadastramento de quem tem a partir de 23 anos, que fará o agendamento para o dia seguinte. A meta, com o envio de novos lotes de vacinas, é que, até o dia 31, o município esteja vacinando jovens com 18 anos. O cadastro para a vacinação deve ser preenchido no site da prefeitura: www.petropolis.rj.gov.br