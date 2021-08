Equipe da secretaria de Meio Ambiente esteve no local cadastrando famílias que serão atendidas - Divulgação/Ascom

Publicado 23/08/2021 19:11

Petrópolis - A prefeitura, em parceria com a Águas do Imperador, vai instalar cinco biodigestores na Comunidade do Ingá, na Posse. A ação vai beneficiar 30 moradores da Rua Oswaldo Perlingeiro com o tratamento de esgoto residencial. No domingo (22), uma equipe da secretaria de Meio Ambiente esteve no local cadastrando as famílias que serão atendidas.

"O esgoto aqui está sendo jogado em meio à natureza e em parceria com a Águas do Imperador, vamos evitar que isso aconteça, ajudando na preservação ambiental dessa localidade. Os moradores esperavam por isso há muito tempo. Estamos protegendo a saúde das pessoas e mantendo a qualidade dos nossos recursos naturais", disse Edmardo Campbell, secretário de Meio Ambiente, que acompanhou o cadastramento das famílias.

A instalação dos biodigestores deve ocorrer em 30 dias. Além da Posse, a prefeitura instala fossas sépticas na comunidade da Vila São Francisco – localidade conhecida também como Horta, que fica no Meio da Serra. Essa ação garante o tratamento de esgoto para cerca de 70 pessoas daquela região.

"Estamos falando de um assunto muito sério que é o saneamento básico. Com as fossas sépticas e os biodigestores garantimos que o esgoto produzido deixe de ser despejado na natureza, o que contribui para a preservação do meio ambiente e qualidade de vida dos moradores”, destacou o prefeito, Hingo Hammes.