Integrantes do fórum se reuniram com líder do governo e Casa Civil na última terçaDivulgação

Publicado 21/08/2021 05:35

As categorias do funcionalismo estadual têm atuado intensamente no Legislativo para conseguir avançar com a pauta do reajuste. E consideram que o projeto de lei de autoria do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) , publicado ontem, reforçará a discussão.

"O Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Rio avalia como positiva a iniciativa. O PL por si só não será suficiente para garantir o pagamento, mas abre uma importante discussão e demonstra que o governo precisa ter essa sensibilidade não somente em ano eleitoral", diz o grupo.

Na última terça-feira, representantes do Fórum se reuniram por vídeoconferência com o chefe de gabinete da Secretaria da Casa Civil, Marcos Salles, e o líder do governo na Alerj, Márcio Pacheco (PSC) — que intermediou a reunião —, para tratar do tema.

SALÁRIO EM DIA É DESAFIO

O Executivo deixou claro que não há condições de excedentes para conceder recomposição. Salles declarou que o desafio neste momento é pagar os salários em dia e equilibrar as contas públicas.

As categorias apontaram aumento de receita nos últimos meses. O chefe de gabinete ponderou que, ainda assim, existem muitas dúvidas, principalmente com as questões de arrecadação oriundas do petróleo que podem ser afetadas inclusive com os recentes acontecimentos políticos internacionais entre Estados Unidos e Afeganistão.

CRONOGRAMA DE NEGOCIAÇÃO

Apesar disso, o governo concordou em abrir cronograma de negociação com o funcionalismo. Segundo os servidores, "ao final da reunião, apesar de reiterar a perspectiva de reajuste somente para o ano que vem, o representante do Executivo "ponderou que se a articulação for 'bem costurada' pode melhorar essa janela de tempo".