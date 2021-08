Ao todo, são 40 vagas para estagiários de Direito, 15 de Informática e 4 de Comunicação Social na prefeitura - Reprodução

Ao todo, são 40 vagas para estagiários de Direito, 15 de Informática e 4 de Comunicação Social na prefeituraReprodução

Publicado 23/08/2021 19:01

Petrópolis - Duzentos e nove estudantes matriculados em cursos de nível superior nas áreas de Direito, Informática e Comunicação Social fizeram, no último domingo, a prova para seleção de estagiários realizada pela Prefeitura.

O gabarito e o resultado parcial serão divulgados nesta terça-feira (24) e os recursos serão recebidos na quarta-feira (25). O resultado final será disponibilizado no site da Prefeitura na sexta-feira, dia 27 de agosto.

São, ao todo, 40 vagas para estagiários de Direito, 15 de Informática e quatro de Comunicação Social. Conforme consta no edital, há vagas reservadas para pessoas com deficiência. O estagiário que estiver cursando até a metade do curso receberá bolsa auxílio no valor de R$ 693 e aquele que estiver em períodos a partir da metade do curso receberá R$ 866,36. Em ambos os casos, o estagiário receberá auxilio transporte. A carga horária é de seis horas diárias.

O contrato terá validade de um ano, prorrogável por igual período. “A seleção de estagiários garante oportunidades aos jovens. Muitos deles estão em busca do primeiro emprego e têm, no estágio, a chance de ter um contato mais direto com a atividade escolhida”, lembrou o prefeito interino, Hingo Hammes.