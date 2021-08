Lançamento oficial do Bunka-Sai Gastronômico aconteceu nesta segunda-feira (23) - Divulgação/Ascom

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, participou na tarde desta segunda-feira (23) do lançamento oficial do Bunka-Sai Gastronômico, festival que promete destacar delícias da culinária japonesa entre os dias 25 e 29 de agosto, numa iniciativa da Turispetro, com mais de 20 restaurantes.

Adaptado aos tempos atuais, haverá opção de atendimento presencial, take away e também delivery. O evento vem complementar a parte cultural do Bunka-Sai, que foi apresentada no último sábado (21) através das redes sociais.



Além do prefeito, participaram do lançamento os secretários de Turismo, Samir El Ghaoui, o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Charles Rossi e a coordenadora de Relações Institucionais, Fernanda Ferreira. A Associação Nikkei de Petrópolis foi representada por Masao Nagashima, relações públicas da instituição. O evento aconteceu na Pousada Dom Petrópolis, no Centro Histórico, onde está situado o "Museu do Japão".



Hammes agradeceu a participação de todos os comerciantes e disse que o festival vem consolidar a tradição da Bunka-Sai, festa que já é parte integrante do calendário oficial da cidade: "É um momento importante para todos nós. É mais uma celebração desta relação que Petrópolis tem com o Japão. Precisamos manter esta chama acesa".



"O festival certamente vai movimentar o circuito gastronômico da cidade. A expectativa é muito positiva para este evento", destacou o Secretário de Turismo, Samir El Ghaoui.



Para Wallace Braz, que é proprietário de um restaurante especializado na culinária japonesa com três filiais em Petrópolis, o evento vem contribuir com algo além do movimento durante o período do festival, mas traz também um oportunidade ímpar de unir os envolvidos no segmento, entre proprietários, funcionários e as entidades que divulgam o turismo e a cultura na cidade, em torno de ações que possam fazer de Petrópolis um grande polo da culinária japonesa.



"Estou muito feliz em poder participar deste momento, e a expectativa é muito boa. Vamos todos unidos fazer do Bunka-Sai Gastronômico um grande sucesso para Petrópolis", disse ele, que além de empresário do setor é sushiman responsável pelos cardápio dos estabelecimentos.



O local escolhido para o lançamento foi o imóvel onde hoje está situado o Museu do Japão, um casarão do século XIX, antiga sede da primeira legação japonesa no Brasil entre 1897 e 1903. No local, foi criado um espaço em parceria com a Associação Nikkei de Petrópolis, onde a proprietária da pousada, Fernanda Fonseca, expõe peças que nos contam um pouco mais sobre a imigração japonesa para o Brasil.



Para acompanhar os detalhes do festival, como lista completa dos participantes, pratos oferecidos, fotos e valores, basta acessar o site https://web2.petropolis.rj.gov.br/bunka-sai/gastronomico.