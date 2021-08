Equipe volante do Cras inclui orientadores educacionais, uma assistente social e um motorista - Divulgação/Ascom

27/08/2021

Petrópolis - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, deu sequência ao Programa Acelera Petrópolis. O Cras Volante está na comunidade do bairro Floresta, onde 44 pessoas foram atendidas na Escola Municipal Professor Joaquim Deister, quando realizaram a atualização de dados em vários programas sociais. A ação se estende até esta sexta-feira (27) de 9h às 16h.

Cadastrada no Cartão Imperial, Gisele Veriato Dias, de 38 anos, foi ao local para regularizar os dados cadastrais. Desempregada, ela diz que o benefício concedido pelo Governo Municipal faz a diferença em casa. "É um valor que ajuda muito na compra de comida", disse ela. O cartão é voltado para a compra de alimentos em estabelecimentos conveniados.

A equipe volante do Cras inclui orientadores educacionais, uma assistente social e um motorista. Eles se deslocam para diversas localidades do município garantindo o acesso de todos aos serviços, projetos, programas e benefícios de assistência social. Outra função é encontrar novas famílias que ainda não estão cadastradas nos programas assistenciais.

De acordo com o calendário, a equipe cumpre no Floresta a sexta etapa do programa e na semana que vem irá para Cascatinha.

Através do Acelera Petrópolis, o Cras Volante já atendeu moradores do Condomínio Habitacional Vicenzo Rivetti, Roseiral, Jardim Salvador, Meio da Serra e Caxambú. Mais de 450 famílias já foram regularizadas.

Segundo a secretária de Assistência Social, Rosane Borsato, o Cras Volante desenvolve serviços para identificar as vulnerabilidades e as potencialidades de cada região, facilita o acesso da população a direitos sociais, e desenvolve uma metodologia de trabalho social de caráter descentralizado e participativo.