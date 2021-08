Festival Paralímpico Loterias Caixa tem como objetivo promover a experimentação esportiva a crianças com e sem deficiência - Reprodução

Publicado 27/08/2021 07:15

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou, na última quarta-feira (25), que Petrópolis vai sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2021. A informação foi confirmada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio do departamento Desporto Escolar. No Estado do Rio, serão quatro sedes, em três municípios. A terceira edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa tem como objetivo promover a experimentação esportiva a crianças com e sem deficiência. O evento será realizado no dia 4 de dezembro, das 8h30 às 12h, em 70 espaços pelo Brasil.

“É uma conquista importante para a cidade. É a primeira vez que a cidade é selecionada. Não há limitação no esporte: as atividades mudam vidas e transformam realidades. Esta notícia, justamente durante as Paraolimpíadas em Tóquio, onde o Brasil já está marcando presença com medalhas, incentiva ainda mais os nossos futuros atletas”, afirmou o prefeito interino, Hingo Hammes.

O Festival é destinado a crianças de 8 a 17 anos, com e sem deficiência. Assim como em 2019, a programação oferecerá três modalidades por sede e terá duração de 3h30 - das 8h30 às 12h. A intenção é mobilizar pessoas com deficiência em todo o território brasileiro por meio das atividades físicas.

A inscrição para participação no festival foi feita pela Secretaria de Educação, através do Departamento de Educação Especial. “Vamos fazer uma campanha para que os alunos da rede participem conosco desse momento. É uma vitória”, comentou a secretária de Educação, Marcia Palma.

A primeira edição do Festival, em 2018, foi realizada em 48 cidades. Em 2019, o evento teve 70 sedes. Não houve edição em 2020. Vale salientar que, no Rio de Janeiro, também foram selecionadas as seguintes sedes: Volta Redonda, Engenheiro Paulo de Frontin (Rio) e Clube Regatas do Vasco (Rio).