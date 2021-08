Quatro instituições são responsáveis por levar os cães vacinados, castrados e vermifugados para o evento - Reprodução

Quatro instituições são responsáveis por levar os cães vacinados, castrados e vermifugados para o eventoReprodução

Publicado 27/08/2021 08:00

Petrópolis - Neste sábado (28), de 10h às 15h, na Praça Dom Pedro, a Prefeitura de Petrópolis promove, por meio da Coordenadoria de Bem-estar Animal (Cobea), a 10ª edição da Campanha de adoção de animais. Os interessados em adotar algum pet devem ser maiores de 18 anos, apresentar comprovante de residência fixa, carteira de identidade e CPF. Quatro instituições serão responsáveis por levar os cães vacinados, castrados e vermifugados para o evento: Alma Peluda, Turma do Peludo, Dog’s Heaven e Amigo Vira-lata.

O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, comemorou os resultados obtidos pela ações até o momento e disse aguardar por números cada vez melhores. “É uma alegria poder comemorar a décima etapa desta iniciativa. Desde o início, estamos buscando conscientizar as pessoas sobre a causa animal e a importância do ato do acolhimento. Já promovemos 80 adoções e tenho certeza que serão realizadas muito mais”, declarou Hammes.

Além das entidades que estão encarregadas de disponibilizar os animais para programação, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (COMUPA) também é apoiador do evento junto à Rospauth, que presenteia os novos tutores com um cupom de 10% de desconto em produtos do seu estabelecimento, e a Escola de Tosa Cintia Lima, que oferece uma sessão de banho e tosa aos animais adotados.

“Esse ano tivemos uma imensa felicidade com o crescimento da campanha e o apoio das pessoas com a causa. Um dos nossos principais objetivos com essa ideia é promover um maior número de adoções. O apoio que recebemos dos nossos parceiros também tem sido fundamental para o sucesso das últimas etapas” afirma João Valois, coordenador de Bem-estar Animal.