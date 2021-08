Nessa semana estão disponíveis 35 vagas, sendo 22 para o setor de serviços, 11 na área de comércio e duas para atuar na área da saúde - Reprodução

Nessa semana estão disponíveis 35 vagas, sendo 22 para o setor de serviços, 11 na área de comércio e duas para atuar na área da saúdeReprodução

Publicado 28/08/2021 09:20 | Atualizado 28/08/2021 09:28

Petrópolis - De acordo com os mais recentes números do Caged, Petrópolis tem apresentado uma recuperação sustentável nos níveis de emprego em todos setores. Foram criados 596 postos de trabalho somente no mês de julho. Ao longo destes sete meses foram realizadas 11.676 admissões.

Essa tendência também aparece nas oportunidades ofertadas pelo Balcão de Emprego da prefeitura, que é coordenado pelo Departamento de Trabalho e Renda (Detra), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nessa semana estão disponíveis 35 vagas, sendo 22 para o setor de serviços, 11 na área de comércio e duas para atuar na área da saúde.



"Temos trabalho para estimular a economia e a geração de emprego. O governo municipal tem feito contato com as empresas petropolitanas para que as mesmas utilizem o Balcão de Empregos. O serviço une quem precisa de mão de obra, nas mais diferentes áreas, e quem busca uma oportunidade no mercado", lembra o prefeito, Hingo Hammes, acrescentando que empresários interessados em oferecer vagas de emprego podem disponibilizar as vagas, de forma gratuita, diretamente no site da prefeitura www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/sde/balcao_de_empregos/empresas/index. Basta fazer o cadastro e informar a vaga.



Para que o candidato possa pleitear uma das vagas é necessário que o cadastro e o currículo também estejam atualizados, para que as empresas possam fazer o contato correto com aquelas pessoas que possuam o perfil para a oportunidade ofertada. Essa atualização é feita diretamente no site da prefeitura www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/sde/balcao_de_empregos/candidatos/add/. Caso o candidato tenha alguma dúvida ou interesse pode procurar o atendimento presencial no Detra, que fica na Dr. Porciúncula 75, Centro. O telefone para contato é o 2246-8942.



Vale ressaltar que a prefeitura é responsável apenas pela divulgação das vagas e os encaminhamentos dos candidatos para processo seletivo. Sendo assim, fica a cargo do empregador a responsabilidade pelas entrevistas e possíveis contratações. As 35 vagas disponíveis desta semana são essas:



1.Gerente de Loja / Feminino / Uma vaga / Faixa Etária de 35 a 55 anos / Ensino Médio Completo / Experiência de 2 anos em CTPS



2.Agente de Manobra / Masculino / Uma vaga / Faixa Etária de 30 a 50 anos / Ensino Médio / Experiência de 6 meses / CNH D



3.Contador / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 25 a 60 anos / Ensino Médio Completo / Experiência de 6 meses



4.Auxiliar em Saúde Bucal / Ambos os sexos / Duas vagas / Faixa Etária de 20 a 40 anos / Ensino Médio Completo / Experiência de 6 meses



5.Técnico em Saúde Bucal / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 20 a 40 anos / Ensino Médio Completo / Experiência de 6 meses



6.Supervisor de Digitação e Operação/ Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 35 a 50 anos / Ensino Superior / Experiência de 6 meses / CNH B



7.Recepcionista de Consultório / Ambos os sexos / Seis vagas / Faixa Etária de 20 a 40 anos / Ensino Médio Completo / Experiência de 6 meses



8.Supervisor de Transportes / Masculino / Uma vaga / Faixa Etária de 25 a 50 anos / Ensino Médio / Experiência de 6 meses / CNH B



9.Cozinheiro Geral / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 28 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano



10.Auxiliar de Corte / Ambos os sexos / Duas vagas / Faixa Etária de 18 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano



11.Cortador / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 18 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano



12.Montador de Móveis / Ambos os sexos / Duas vagas / Faixa Etária de 18 a 55 anos / Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano

13. Supervisor de Operação / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 35 a 50 anos / Ensino Superior / Experiência de 6 meses / CNH B



14.Auxiliar de Serviços Gerais / Ambos os sexos / Duas vagas / Faixa Etária de 30 a 60 anos / Ensino Médio Incompleto / Experiência de 1 ano



15.Motorista de Caminhão / Masculino / Quatro vagas / Faixa Etária de 30 a 50 anos / Ensino Médio / Experiência de 6 meses / CNH



16.Caixa / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 18 a 60 anos / Ensino Médio Completo / Experiência de 6 meses



17.Auxiliar de Serviços Gerais / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 18 a 60 anos / Ensino Médio Completo / Experiência de 6 meses



18.Repositor de mercadorias / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 18 a 60 anos / Ensino Médio Completo / Experiência de 6 meses



19.Cozinheiro / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 18 a 60 anos / Ensino Médio Completo / Experiência de 6 meses



20. Técnico de Enfermagem / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 25 a 55 anos / Ensino Superior



21. Fonoaudiólogo em Linguagem / Ambos os sexos / Uma vaga / Faixa Etária de 25 a 55 anos / Ensino Superior



22.Ajudante de Armazém / Masculino / Duas vagas / Faixa Etária de 25 a 50 anos / Ensino Médio Incompleto / Experiência de 6 meses