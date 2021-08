Mercadorias do comércio ambulante ilegal foram apreendidas nas ruas do Centro Histórico - Divulgação/Ascom

Publicado 27/08/2021 13:47 | Atualizado 27/08/2021 13:50

Petrópolis - Uma ação conjunta da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública - SSOP, Coordenadoria de Articulação Institucional, Fiscalização de Posturas, Guarda Civil, Conselho Tutelar e Polícia Militar, nesta quinta-feira (26), coibiu e apreendeu mercadorias do comércio ambulante ilegal nas ruas do Centro Histórico. A ação, que também visou reprimir a utilização de menores neste tipo de atividade, ainda contou com o suporte do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis - CIMOP.

“Desde o início do ano, temos intensificado as ações de fiscalização do comércio irregular, em especial para evitar que crianças atuem na venda de mercadorias. Colocamos a Prefeitura à disposição e garantimos que as operações para coibir as ilegalidades sejam realizadas. Estamos cumprindo uma determinação do prefeito interino, Hingo Hammes, ouvindo os diferentes segmentos econômicos e buscando soluções para esses casos”, disse a coordenadora de Articulação Institucional, Fernanda Ferreira.

Durante a ação, que percorreu os lados par e ímpar da rua do Imperador, além da rua Paulo Barbosa, Marechal Deodoro e 16 de Março, as equipes de fiscalização apreenderam mais de 800 produtos do comércio ilegal de ambulantes na cidade. “Máscaras, frutas (goiaba), capas de celular, produtos medicinais, creme de corpo, brinquedos, roupas e carregadores e fones de ouvido. O material perecível será doado. Já o restante do material fica apreendido. O que for falsificação será destruído e o restante da mercadoria pode ser retirada, mediante ao pagamento de multa, no valor de R$ 800”, informou o chefe da Fiscalização de Posturas, Hailton Lima.

Ação coordenada pelo CIMOP

Toda a atividade de fiscalização contou com o apoio do sistema de câmeras do CIMOP. Eram os agentes no centro de monitoramento que indicavam aos fiscais na rua os locais onde as abordagens deveriam acontecer. “As equipes receberam a informação e se deslocavam, de forma precisa. Isso tornou toda a ação mais eficiente”, destacou a secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo, ressaltando ainda que “as rondas são realizadas diariamente com o objetivo de reprimir os camelôs que são, na maioria das vezes, de outros municípios. Vamos garantir o cumprimento das regras do município, assim como a segurança dos petropolitanos".