Escolas seguirão planos de retornos individuais para garantir que todos os protocolos de segurança possam ser seguidos - Divulgação

Publicado 28/08/2021 15:00

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis vai manter, no retorno às aulas presenciais na rede municipal de Educação, no modelo híbrido, a partir de 13 de setembro, o mesmo escalonamento previsto no Plano de Retorno, aprovado anteriormente pelo Conselho Municipal de Educação.

As aulas começarão gradualmente, incluindo períodos online e presenciais. As escolas seguirão os seus planos de retornos individuais para garantir que todos os protocolos de segurança possam ser seguidos conforme está definido no Plano de Retorno às Atividades Presenciais.



A divisão será feita em quatro grupos, com espaçamento de datas:

Grupo 1: Retorno em 13 de setembro

Quem volta: Turmas do Ensino Médio + Turmas ciclo (1º / 2º / 3º ano do Ensino Fundamental I)

Observação: A única escola da rede municipal que oferece Ensino Médio é o Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio.



Grupo 2: Retorno em 27 de setembro

Quem volta: Turmas do 5º e 9º do Ensino Fundamental + Turmas do 4º ano do Ensino Fundamental + Turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) Diurno e Noturno.



Grupo 3: Retorno em 4 de outubro

Quem volta: Turmas do 4º e 5º períodos da Educação Infantil + as turmas do 6º / 7º e 8º anos do Ensino Fundamental + classes especiais + salas de recursos multifuncionais.



Grupo 4: Retorno em 11 de outubro

Quem volta: Turmas de Centros de Educação Infantil – 0 a três anos + 3º período das Escolas de Educação Infantil.



O horário de atendimento será reduzido, com máximo de três horas diárias, e os professores terão as cargas adaptadas para garantir tanto o atendimento dos alunos que estarão no presencial, quanto dos que estiverem no remoto. Os protocolos sanitários serão respeitados e retornarão as unidades com a certificação Escola Segura – Das 186 unidades da rede, 170 já têm o selo.



O governo municipal destaca que as normas pedagógicas sobre o retorno presencial na rede municipal estão especificadas na resolução nº 16 de 13 de julho de 2021, publicada no DO de 29 de julho de 2021, que dispõe sobre a oferta do ensino presencial e das atividades não presenciais a partir da determinação do retorno presencial gradativo, conforme Plano de Retorno às Atividades Presenciais, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação – COMED.

Entre os pontos definidos na resolução está o modelo de ensino híbrido que será adotado, o de rotação, em que os alunos se revezam semanalmente entre atividades realizadas presencialmente e atividades remotas pré-determinadas com a mediação do professor.



Pais poderão optar pelo retorno presencial ou continuidade do atendimento remoto

“É importante salientar que os pais e responsáveis continuam podendo optar por manter com os crianças e jovens no ensino remoto, caso essa seja a escolha da família. Sendo assim, ao estudante que optar pelo ensino presencial será oferecido também o conteúdo total da disciplina na plataforma Educa em Casa, assim como interações presenciais e remotas com a mediação do professor”, explica a secretária de Educação, Marcia Palma.



Já para aqueles que optarem por permanecer no ensino remoto continuará sendo ofertado o conteúdo correspondente à carga horária total de cada disciplina, publicado na plataforma Educa em Casa, cujo acesso é livre ao aluno, ou por meio de material impresso, assim como tempo destinado à interação com a mediação do professor para discussões, resolução de atividades, devolutivas e outras propostas pedagógicas.