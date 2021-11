Novo CEI Irmã Dulce conta com quatro salas de aulas, refeitório, cozinha, berçário, fraldário, banheiros e dois pátios (sendo um coberto) - Divulgação/Ascom

Publicado 04/11/2021 16:54

Petrópolis - Depois de seis anos de espera, a comunidade do Atílio Marotti ganhou um novo Centro de Educação Infantil (CEI). O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, inaugurou a nova unidade, totalmente reformada, na manhã desta quarta-feira (3), em uma solenidade marcada pela emoção de funcionários e ex-funcionários e também de moradores da região. O CEI Irmã Dulce vai atender 42 crianças de zero a três anos, que já iniciam as aulas na próxima segunda-feira (8).

“A comunidade está recebendo um espaço totalmente reformado e novo. É uma satisfação podermos entregar um Centro de Educação Infantil com essa qualidade e todo preparado para atender as crianças. Ver a felicidade de todos aqui nos enche de orgulho. Sabemos que muitas vezes o que essas crianças têm de melhor está dentro do espaço escolar, por isso é importante garantir a elas um espaço digno, de excelência, como este”, disse Hammes, que se emocionou ao conversar com moradores e ouvir sobre as mudanças realizadas no local.

O novo CEI Irmã Dulce conta com quatro salas de aulas, refeitório, cozinha, berçário, fraldário, banheiros e dois pátios (sendo um coberto). “É a realização de um sonho estar aqui hoje, juntos, inaugurando o novo CEI para a comunidade”, comentou a diretora Liliane Hoelz Alvarez. “É um resgate desse espaço onde agora as crianças podem se desenvolver. O CEI reformado foi uma luta da comunidade e a sua reabertura, completamente reformado, representa muito para a comunidade”, disse o ex-diretor do CEI, Carlos Magno. O presidente da Associação de Moradores da região, José Ubiratan também falou sobre a importância da nova unidade para a comunidade e do sonho realizado.

Para o secretário de Educação José Luiz de Souza Lima, a inauguração do CEI Irmã Dulce vai garantir que as crianças da comunidade possam ter garantido o direito à educação, à leitura, ao aprendizado, à diversão e a se desenvolverem em um ambiente adequado e adaptado para elas. “Temos o compromisso de manter as escolas e centros de Educação Infantil funcionando e com as melhores condições possíveis. Quando falamos em educação, estamos falando de um dos pilares para uma sociedade mais justa”, ressaltou o secretário.

A solenidade de inauguração contou com a presença dos vereadores Yuri Moura, Júnior Coruja, Eduardo do Blog e Dudu, que também parabenizaram a equipe do governo municipal e a comunidade pelo novo CEI. O secretário de Obras Maurício Veiga, servidores da Secretaria de Educação e moradores também estavam na inauguração. "Trabalhamos muito para entregar esta obra e fico feliz de ver a diferença. Agora posso dizer que a comunidade tem um espaço adequado", finalizou o secretário de Obras, Maurício Veiga