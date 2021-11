Centro de Cultura Raul de Leoni foi escolhido para sediar o 1º polo do Programa Empoderadas, em Petrópolis - Divulgação/Ascom

Centro de Cultura Raul de Leoni foi escolhido para sediar o 1º polo do Programa Empoderadas, em PetrópolisDivulgação/Ascom

Publicado 08/11/2021 18:21

Petrópolis - Um espaço no Centro de Cultura Raul de Leoni foi o escolhido para sediar o primeiro polo do Programa Empoderadas, em Petrópolis. A inauguração ocorreu nessa segunda-feira (8). O segundo polo funcionará no Centro de Referência da Juventude (CRJ), no Alto da Serra, e para os dois locais, as inscrições para as aulas já estão abertas.

A ação é uma iniciativa do governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, que oferecerá aulas de prevenção e enfrentamento à violência contra meninas, mulheres e mulheres trans (através de técnicas de defesa pessoal) e assistência social.



“Mais um equipamento que vai fortalecer a rede de proteção na nossa cidade, com informações sobre direito, leis de proteção, situações de risco e como sair delas, garantindo a segurança não só da mulher, mas de toda sua família. Agradeço ao governo do Estado pela confiança e escolha de Petrópolis para sediar esses polos”, confirmou o prefeito da cidade, Hingo Hammes.



O Empoderadas é um projeto multifacetado, direcionado à prevenção e enfrentamento a violência contra mulheres, e mostra às mulheres quais são as principais situações de risco de violência e de que forma prevenir e sair delas através de técnicas esportivas de defesa. A atuação visa o combate à violência doméstica, feminicídio, estupro, importunação sexual, assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. O programa realiza ainda promoção e conscientização dos direitos e as leis voltadas à proteção das mulheres; atendimento psicológico (com extensão para os filhos das alunas); cursos de capacitação e qualificação profissional e reiteração aos estudos.



“O programa mostra os sinais de perigo e, acima de tudo, reforça que as mulheres podem e devem contar com o auxílio do poder público para sair das situações de violência. Os equipamentos da Secretaria de Assistência Social também estão à disposição para auxiliar nas informações acerca desse assunto tão delicado e importante na rede de proteção às mulheres”, disse o secretário de Assistência Social, Hugo Bento.



O evento que marcou o início das inscrições para as aulas nos dois polos de atendimento contou com workshop ministrado pela lutadora de Jiu-Jitsu e MMA e especialista em segurança feminina, Erica Paes, coordenadora do programa. Érica é Atleta de Jiu-Jitsu, faixa-preta, 5 grau; Ex-atleta profissional de MMA; Fundadora do Projeto Eu Sei Me Defender e Empoderadas.



“Nosso trabalho é contra a violência. Mulheres estão sujeitas a passar por episódios difíceis em todos os lugares e por isso oferecemos ferramentas para que elas possam perceber o perigo, mas não só isso, qualificação profissional para que elas possam conseguir autonomia econômica", lembrou Erica.



A professora responsável pelo programa em Petrópolis, Marjory Santos, acrescentou que a expectativa é de que, nesse primeiro momento, cerca de 150 mulheres sejam atendidas: “Mostraremos que elas podem e devem se proteger, mas não só isso. Temos todo um suporte psicológico, jurídico e social para ajudá-las no que for necessário. Através dos encontros reforçamos o vínculo de proteção”.