Recuperação da rua Afrânio Melo Franco, no Quitandinha, começa nesta semanaDivulgação/Ascom

Publicado 17/11/2021 08:02

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Obras, dá início nesta semana à recuperação da rua Afrânio Melo Franco, onde está localizado o polo tecnológico do município. A via receberá camada nova de asfalto para nivelamento do piso, assim como recuperação das calçadas.



“Essa é uma obra que acontece para trazer uma melhoria mais imediata ao trecho. Estamos trabalhando em um projeto maior, para o qual estamos buscando recursos”, destaca o secretário de Obras, Maurício Veiga, lembrando que o prefeito, Hingo Hammes, vem acompanhando as intervenções de perto.



Asfaltamento retomado no Siméria

A prefeitura retomou nesta terça-feira (16) o trabalho de asfaltamento no bairro Siméria, que está incluído no programa Acelera Petrópolis do governo municipal. Equipes da secretaria de Obras continuam a recuperação da rua Manoel Francisco de Paula e estrada Presidente Sodré.

Na rua Manoel Francisco de Paula, cujo o serviço foi iniciado a partir do ponto final da linha de ônibus que atende ao bairro, a intervenção acontece em um trecho de mais de 2,2km, até o encontro com a rua Olavo Bilac. Desde julho, quando teve início o trabalho de recuperação viária, mais de 25km de ruas foram asfaltadas pela prefeitura, com aplicação da nova camada de asfalto CBQU (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), o asfalto quente.



Além do Siméria, a secretaria de Obras retoma nesta semana o trabalho de asfaltamento, que tem acontecido em período noturno, na rua Washington Luiz, no trecho entre as Duas Pontes e a rua do Imperador. “Já pavimentamos a rua Coronel Albino Siqueira, a Cardoso Fontes e a Napoleão Esteves em poucos dias, além de termos concluído a Saldanha Marinho”, lembra o subsecretário de Obras, Ericson Lobato, que ressalta ainda que o município já avançou com o trabalho no Bingen, no centro, em Nogueira, Itaipava, Morin, Alto da Serra e Castelânea. “Ainda seguiremos pelo Siméria, Quitandinha, Mosela, Quarteirão Brasileiro, Sargento Boening e Valparaíso”.