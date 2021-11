Centro de Saúde promoveu série de ações para os pacientes atendidos pelo polo de estomia da unidade - Divulgação/Ascom

Centro de Saúde promoveu série de ações para os pacientes atendidos pelo polo de estomia da unidadeDivulgação/Ascom

Publicado 16/11/2021 19:02

Petrópolis - O Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, no Centro de Petrópolis, promoveu uma série de ações para os pacientes atendidos pelo polo de estomia da unidade, iniciativa para chamar atenção sobre a importância do Dia Nacional dos Ostomizados, celebrado em 16 de novembro. Realização de mamografias, palestras e uma caminhada pela Rua Santos Dumont, foram algumas das atividades realizadas. No Centro de Saúde são atendidos, atualmente, 261 pacientes ostomizados.



“O tratamento é importante e garante a segurança que esses pacientes precisam. São todos vitoriosos e fizemos questão de promover esse dia especial para mostrar isso”, afirmou o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.



As pessoas atendidas pelo polo de estomia do Centro de Saúde receberam uma palestra sobre os direitos e deveres dos pacientes ostomizados. Além disso, participaram de um café da manhã especial, com sorteio de brindes, além de uma caminhada pela Rua Santos Dumont.

Todos vestidos com a camisa com a frase: “Ostomia: mais Aceitação, menos Rejeição”. Os pacientes receberam, também, atendimento exclusivo, com realização de mamografia, testes rápidos contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), coleta de preventivo, agendamento de ultrassonografia e de consultas clínicas, de orientações sobre tabagismo, planejamento familiar e consultas odontológicas. Eles também participaram de uma palestra sobre alimentação saudável.



Elcineia Granja da Silva, usa uma bolsa de colostomia há 1 ano e 3 meses. “É de um valor imenso a realização de ações de valorização como essa. As pessoas acham que estar ostomizada acabou a vida, e é muito pelo contrário. Eu estou aqui, malho, tenho minha vida normal. Gosto de ir à praia, piscina e cachoeira. E estamos aprendendo cada vez mais”.



A diretora do Centro de Saúde, Célia Bretas, destacou a união do grupo: “Os pacientes ostomizados atendidos no Centro de Saúde são muito unidos. Eles abraçam todas as ideias que que sugerimos e sempre com muita animação. Temos muito orgulho do que construímos e vamos trabalhar para oferecer cada vez mais para eles”.