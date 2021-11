Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) em Petrópolis - Reprodução

Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) em PetrópolisReprodução

Publicado 16/11/2021 15:48 | Atualizado 16/11/2021 15:50

Petrópolis - Termina nesta terça-feira (16), o prazo para as inscrições para os cursos que estão sendo oferecidos pela Faetec, por meio de uma parceria com a Prefeitura de Petrópolis. O objetivo é qualificar a mão de obra no município em áreas que disponibilizam mais vagas no período final do ano. Há um total de seis cursos disponíveis, que incluem áreas como oratória, gramática de língua inglesa e técnicas para atendimento em bares e restaurantes.

“Neste primeiro momento, estamos focando no movimento de fim de ano, porém, a intenção é que essa parceria tenha continuidade. Passar esses conhecimentos, principalmente aos jovens, é fundamental para inseri-los e contribuir para que permaneçam no mercado de trabalho”, ressaltou o prefeito Hingo Hammes.

“Essa parceria com a Prefeitura está nos rendendo muitos frutos, mesmo à curto prazo. Os cursos possuem certificados de participação, são gratuitos e uma forma de auxiliar o município como um todo. Com eles poderemos gerar mão de obra para empregos que garantem muitas vagas nesse período de festas de final de ano”, destacou o gestor da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) de Cascatinha, Washington Souza, que estará ministrando o curso de Apresentação e Oratória.



Abaixo, a lista de cursos disponíveis:

* Técnicas e recursos para contração de histórias;

* Vendedor excelente;

* Boas Práticas em Serviços de Alimentação;

* Apresentação e Oratória;

* Gramática de Língua Inglesa (Iniciante);

* Técnicas Para Atendimento em Bares e Restaurantes.