Natal Imperial: Evento em Petrópolis será aberto no dia 2 de dezembro - Reprodução/Internet

Natal Imperial: Evento em Petrópolis será aberto no dia 2 de dezembroReprodução/Internet

Publicado 15/11/2021 21:11

Petrópolis - O Natal Imperial em Petrópolis será aberto no dia 2 de dezembro, com acionamento da iluminação e abertura da programação oficial. A data foi confirmada pela Prefeitura e pela Dellarte, empresa vencedora da licitação para organização da programação da festa, após aprovação do projeto de incentivo junto à Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Significa que os custos da programação serão arcados por patrocinador, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (uso de recursos de ICMS para investimento em ações culturais). A programação, que terá música, dança, teatro e atividades esportivas e recreativas, se estenderá até 9 de janeiro.



“Os detalhes da programação estão sendo definidos pela Dellarte, em conjunto com a Prefeitura, e serão divulgados em breve. O mais importante é que temos a garantia de uma programação de qualidade, com opções para todas as idades, totalmente custeada por um patrocinador que será divulgado em breve. É uma enorme conquista para a cidade! Esperamos dar aos petropolitanos momentos de alegria, de esperança. Momentos de lazer e entretenimento, que marquem o momento que vivemos. O avanço da vacinação contra a covid-19 nos permitiu chegar aqui e não podíamos deixar este momento passar em branco”, frisou o prefeito da cidade, Hingo Hammes.



O presidente do Instituto Municipal de Cultura (IMC), Charles Rossi, celebrou a confirmação da aprovação do projeto e lembrou a importância do evento para a cidade: "O Natal é um evento para os moradores e também os visitantes. Este respiro será importante, especialmente depois de tudo o que passamos em função da pandemia. Teremos uma vasta programação cultural, que está sendo preparada pela Dellarte com todo o carinho para o povo petropolitano".



Steffen Daueslberg, CEO da Dellarte, informou que a programação completa deve ser divulgada no dia 22 de novembro: “Estamos preparando tudo para oferecer ao público uma programação variada e que realmente marque este momento”.