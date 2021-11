Trio "random.choice (funny_names)" – formado por Eduardo Gomes, Mateus Garcia e Roger Passos, do curso de Engenharia de Computação do Cefet/RJ - Divulgação/Cefet

Publicado 13/11/2021 18:12

Petrópolis - Pelo segundo ano consecutivo, o Cefet/RJ Petrópolis será representado na final nacional da Maratona de Programação. O trio “random.choice (funny_names)” – formado por Eduardo Gomes, Mateus Garcia e Roger Passos, do curso de Engenharia de Computação da unidade –, ficou em 7º no estado do Rio de Janeiro e garantiu uma vaga na final, que acontecerá presencialmente em Gramado (RS) de 31 de março a 2 de abril de 2022.



Considerada a principal competição do gênero no país, a Maratona é organizada anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e é voltada para alunos de graduação e início de pós-graduação na área de Computação e afins. Os times são compostos por três estudantes, que buscam resolver problemas sob pressão durante cinco horas, usando conhecimentos de programação e algoritmos.

A edição de 2021, que reuniu 534 times de 127 instituições brasileiras diferentes, é a quarta participação de Mateus e Roger e a terceira de Eduardo. “Conseguimos acompanhar uma boa parte da evolução do Cefet/RJ Petrópolis na competição. Consolidar esse desempenho, similar ao do ano passado, mostra que estamos indo na direção certa”, declarou Roger Passos.



A preparação do time foi essencial para o resultado. O trio participou de simulados e da disciplina optativa de Tópicos em Algoritmos, ministrada pelo docente Douglas Cardoso, que também coordena o Grupo de Treinamento para Competições de Programação (GTComP), uma iniciativa que tem capacitado e auxiliado os estudantes desde 2017.

Roger destacou o constante incentivo e a disponibilidade do professor Douglas em tirar dúvidas e trocar ideias sobre os problemas da competição. “Também vale comentar que muitos dos assuntos de algoritmos e estruturas de dados que a gente se depara na competição são cobertos pelas disciplinas do curso, então os estudos acabam se complementando”, ressaltou.