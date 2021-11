Quem for ao local participará de palestras sobre a doença - Divulgação/Ascom

Publicado 12/11/2021 15:31

Petrópolis - O Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, no Centro da cidade, abre as portas para a população nesta sexta-feira (12), para a Campanha Entendendo o Diabetes. De 10h às 16h, quem estiver no local participará de palestras sobre a doença, orientações nutricionais relacionadas ao diabetes e cuidados com o pé do diabético, além da aferição de pressão arterial e glicose. O dia 14 de novembro é a data Mundial de Combate à Diabetes.

O prefeito Hingo Hammes, destaca que as orientações em saúde relacionadas à doença são sempre necessárias: “Nosso objetivo é oferecer orientações sobre o diabetes. Entender a doença é o melhor caminho para evitar que ela se agrave. Em Petrópolis, acompanhamos mais de oito mil pacientes com a doença. Queremos chamar atenção das pessoas para a importância do acompanhamento médico de forma contínua, assim como cuidados gerais com a saúde”.

O diabetes é uma doença causada pelo aumento do açúcar (glicose) no sangue. Existem alguns tipos de diabetes. Os mais comuns são o diabetes tipo 1 (insulinodependente) e o diabetes tipo 2 (não insulino dependente). O tipo e o uso correto da insulina pelo paciente com diabetes tipo 1 são extremamente importantes para o tratamento e para evitar complicações locais.

O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, ressalta a necessidade de orientações em saúde e relacionados à doença: “Quando não controlado, o diabetes pode levar a algumas complicações, como problemas nos nervos das pernas, nos olhos, nos rins, doenças do coração, vasos sanguíneos e problemas nos pés. Além disso, os pacientes com a doença precisam estar atentos aos tipos de insulinas e orientações corretas para o uso. São cuidados fundamentais para que o paciente tenha a doença controlada, evitando complicações.



A diretora do Centro de Saúde, Célia Bretas, alerta que a unidade realiza o acompanhamento contínuo dos pacientes: “O evento desta sexta-feira é o nosso Dia D de conscientização do diabetes. Mas atendemos os pacientes de forma contínua. A campanha Entendendo o Diabetes busca chamar a atenção das pessoas para os cuidados com a doença”.