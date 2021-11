Caminhão quebrou na curva do Cotovelo, na estrada da Fazenda Inglesa - Divulgação

Caminhão quebrou na curva do Cotovelo, na estrada da Fazenda InglesaDivulgação

Publicado 11/11/2021 09:30

Petrópolis - A empresa Cidade Real informa que as linhas de ônibus que atendem os bairros Moinho Preto e Fazenda Inglesa estão com alteração de itinerário, desde o início da manhã desta quinta-feira (11), em razão da quebra de um caminhão e a interdição da subida da curva do Cotovelo, na estrada da Fazenda Inglesa, impedindo a passagem de veículos desde às 7h.

A linha 129, Moinho Preto, está utilizando a rua João Xavier. Enquanto isso, o ônibus que faz a linha 122, Fazenda Inglesa, alterou seu itinerário pela BR-040 para conseguir atender a comunidade. Já o 139, Moinho Preto, está desviando pelo bairro Duarte da Silveira.

Com as alterações, as linhas de ônibus estão acumulando mais de 30 minutos de atraso entre as viagens, deixando de atender, inclusive, alguns percursos habituais.