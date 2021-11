Conclusão desse trabalho, de acordo com o prefeito Hingo Hammes, será no dia 29 de novembro - Divulgação/Ascom

Petrópolis - Continuando com o processo de implementação do Sistema de Alerta e Alarme Alternativo para Escorregamentos em Comunidades, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, realizou na última terça-feira (9) o treinamento com os integrantes do Núcleo Comunitário de Defesa Civil (NUDEC), da região do bairro Floresta.

Técnicos da Defesa Civil apresentaram todo o funcionamento do projeto, que já começou a ser estruturado na região com o estudo do território, mapeamento de rotas de fuga segura, definição de pontos de apoio para o acolhimento de moradores em situação de emergência e teste de alcance sonoro dos apitos que serão usados para o alerta aos moradores.

A conclusão desse trabalho, de acordo com o prefeito Hingo Hammes, será no dia 29 de novembro, quando será realizado um simulado com moradores e demais órgãos atuantes em situação de emergência.