Últimos meses marcaram uma profunda crise no sistema de transporte público em PetrópolisDivulgação

Publicado 10/11/2021 07:55

Petrópolis - As empresas de ônibus Petro Ita e Cascatinha esclarecem que os coletivos operam normalmente a partir do primeiro horário previsto, na madrugada desta quarta-feira (10). As empresas não entenderam a divulgação da paralisação dos rodoviários, visto que os salários da Cascatinha estão 100% pagos e os 10% que faltam da Petro Ita serão quitados ainda hoje.

Em nota, o Setranspetro, a Petro Ita e a Cascatinha informaram entender que qualquer paralisação deve acontecer com aviso prévio e com motivos justos, para não prejudicar a população. Os últimos meses marcaram uma profunda crise no sistema de transporte público em Petrópolis, que somada aos últimos reajustes do óleo diesel, levaram as empresas a enfrentarem um grave desequilíbrio financeiro.

Ainda assim, todas as operadoras afirmam colocar como prioridade o pagamento dos colaboradores.