No hospital, campanha vai promover consultas com médicos urologistas, exames de PSA total e livre, e ultrassonografia de próstata - Reprodução

Publicado 09/11/2021 08:02

Petrópolis - O Hospital Clínico de Corrêas (HCC) deu início às ações relativas à campanha Novembro Azul 2021. Os eventos, com agenda até o dia 30 deste mês, fazem parte de inúmeros trabalhos dedicados ao mês de novembro em diversas unidades de saúde em todo o país. As palestras terão a participação de profissionais da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos (APPO), e de profissionais de saúde do próprio HCC.



A campanha traz um alerta para os altos índices do câncer de próstata no Brasil. Em média, 42 homens morrem, por dia, em decorrência da doença, e cerca de 3 milhões vivem com ela. Todos os anos, a campanha tem levado informações sobre diagnóstico, tratamento e cuidados necessários diante deste cenário. Assim, a ideia é dar continuidade aos trabalhos e projetos de prevenção, conscientização e informação sobre a doença.



Na própria unidade hospitalar, os homens que buscarem auxílio através da campanha poderão fazer consultas com o médico urologista, exames de PSA total e livre e ultrassonografia de próstata, de segunda a sexta-feira, sempre entre 08h e 17h. Dia 19 de novembro, às 14h, a equipe de nutrição do HCC fará uma palestra gratuita no auditório da unidade.

Como tema principal, a importância de uma alimentação balanceada no acompanhamento aos pacientes acometidos pela doença, e de que forma o problema pode ser evitado com regras básicas de uma vida saudável.



“A prevenção é, sem dúvida, a melhor forma de tratamento. Não podemos deixar o tempo passar sem cuidar da saúde. Amanhã pode ser tarde demais“, disse o diretor médico do Hospital Clínico de Corrêas, Dr. Juscelino Kienle.



Já no dia 25 de novembro, às 15h, será realizada outra importante palestra, também gratuita e voltada ao público masculino, no mesmo local. A equipe de enfermagem da APPO falará a respeito de todos os métodos de prevenção e tratamento de uma das doenças que mais acometem o público masculino em todo o mundo.

Drante o mês de novembro, todos os exames requisitados pela APPO terão 50% de desconto no HCC. O Hospital Clínico de Corrêas fica na Estrada União e Indústria, nº 2501, ao lado do terminal Corrêas. O hospital ainda receberá doações de alimentos não perecíveis durante todos os dias de campanha.