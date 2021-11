Conjunto, entregue em 2020, conta com 776 unidades habitacionais, distribuídas em três condomínios - Reprodução

Publicado 08/11/2021 17:51

Petrópolis - A Caixa Econômica Federal (CEF) lançou o edital para a contratação de uma empresa para a realização das obras externas emergenciais do Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti, no Carangola. A medida é resultado de reuniões do prefeito Hingo Hammes com representantes da instituição, para cobrar ações que sanassem problemas identificados no espaço. Para participar do certame, as empresas interessadas têm até às 12h do próximo dia 16 de novembro para enviar as propostas através do link - A Caixa Econômica Federal (CEF) lançou o edital para a contratação de uma empresa para a realização das obras externas emergenciais do Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti, no Carangola. A medida é resultado de reuniões do prefeito Hingo Hammes com representantes da instituição, para cobrar ações que sanassem problemas identificados no espaço. Para participar do certame, as empresas interessadas têm até às 12h do próximo dia 16 de novembro para enviar as propostas através do link http://licitacoes.caixa.gov.br

Uma das mais principais reuniões do prefeito com representantes da CEF aconteceu em setembro, durante a reunião do Grupo Intersetorial do Poder Público - GIPP e contou com a presença de Ludmila Azevedo Alves, Superintendente Executiva de Varejo Região Serrana, Sérgio José Sales Marinho, Superintendente Regional Região Sul Fluminense e Tiago Bernardi, gerente de Cliente e Negócios Gerência Nacional de Habitação.

“Estão previstas a execução de serviços técnicos de recuperação e reparos de vícios construtivos, como problemas nas cisternas de água e instalações do gás natural. Com o lançamento do edital pela CEF, a expectativa é que todas as demandas comecem a ser solucionadas ainda este ano, o que é uma grande vitória para os moradores. Este contato direto da Prefeitura com a CEF foi fundamental para dar uma resposta concreta às questões apresentadas pelas síndicas do Conjunto Habitacional”, destacou o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

O conjunto, entregue em 2020, conta com 776 unidades habitacionais, distribuídas em três condomínios. O edital especifica a necessidade das intervenções necessárias, como na área de infraestrutura, incluindo revestimentos, recuperação de esquadrias, telhado e revisão das redes de esgoto e águas pluviais, assim como nas instalações elétricas, telefônicas e hidráulicas.

A moradora Fabiana Maria Martins Teixeira Maia, síndica de um dos três condomínios do conjunto habitacional, comemorou a notícia: “Isso significa mais tranquilidade para todos os moradores. Todos nós sofremos muito para chegarmos até aqui. Muitos perderam tudo, inclusive familiares. Essa é a resposta dos nossos esforços. Estamos sendo ouvidos e respeitados e isso tem um grande significado”.