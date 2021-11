Decisão foi informada pelo superintendente de Suporte do banco durante reunião realizada com o Procon - Divulgação/Ascom

Decisão foi informada pelo superintendente de Suporte do banco durante reunião realizada com o ProconDivulgação/Ascom

Publicado 10/11/2021 16:26

Petrópolis - As agências do Banco Santander em Petrópolis voltarão a atender o público até as 16h a partir dessa quarta-feira (10). A decisão foi informada pelo superintendente de Suporte do banco, Fernando Azevedo, durante uma reunião realizada com o Procon.



De acordo com o coordenador do Procon, Jorge Badia, a reunião contou com a participação dos gerentes das agências do município. A decisão vale para todas as agências. Foi confirmada, também, a pedido do coordenador do Procon, a utilização de “tablets” no exterior das agências com o objetivo de auxiliar o consumidor em serviços que podem ser efetuados sem a necessidade de espera para atendimento físico.



“Avançamos em algumas questões, como a ampliação do horário de atendimento e o reforço do atendimento preventivo no exterior das agências. Deixamos claro nosso entendimento de que as senhas devem ser distribuídas do lado de fora das agências”, explicou Jorge Badia.

O Procon espera que os demais bancos também ampliem o horário de atendimento. “Felizmente, graças à vacinação, nosso cenário epidemiológico permite esse tipo de ampliação no horário de atendimento. É uma necessidade. As pessoas precisam desse ajuste”, confirmou Jorge Badia.