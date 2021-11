"Objetivo é auxiliar pessoas que estão precisando de auxílio financeiro, principalmente nesse momento em que todos os municípios continuam no enfrentamento e lutam pela superação da crise econômica", disse Hingo Hammes - Divulgação/Ascom

Publicado 09/11/2021 19:16

Petrópolis - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e Prefeitura de Petrópolis, pela Secretaria de Assistência Social, realizaram nessa segunda-feira (8) a entrega de aproximadamente 200 cartões do programa Supera RJ. A ação ocorreu no Clube Petropolitano, no Centro. A previsão é de que mais cerca de 300 cartões sejam entregues na cidade, de forma escalonada, respeitando os protocolos de segurança e prevenção por conta do coronavírus.



O Supera RJ é um auxílio emergencial mensal no valor de até R$ 380 – sendo R$ 300 do programa mais R$ 80 referentes ao auxílio gás - para famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras. O programa é do governo do Estado.



“O objetivo é auxiliar as pessoas que estão precisando de auxílio financeiro, principalmente nesse momento em que todos os municípios continuam no enfrentamento e lutam pela superação da crise econômica causada pelas medidas de combate ao novo coronavírus. Importante agradecer o apoio do governo do Estado nessa ação que prioriza a população em situação de vulnerabilidade social”, explicou o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.



A Secretaria de Assistência Social está avisando as famílias sobre a entrega do cartão de forma prévia. “Essa é a primeira entrega. Outras serão realizadas e a equipe da Secretaria de Assistência Social está em contato com as pessoas para informar sobre a data de entrega. Importante destacar que tivemos cuidado de conferir cartão por cartão, com ajuda do Estado para garantir que as pessoas já tenham acesso ao crédito no ato do recebimento”, contou o secretário de Assistência Social, Hugo Bento.



Melissa Ramos, 19 anos, afirmou que o cartão chegou em boa hora. “Tenho um bebê de dez meses e estou desempregada, precisando de ajuda não só para as cobrir as necessidades do bebê, mas também as de casa. Fiquei feliz e aliviada. Vai ajudar muito”, contou.



Como funciona a divisão de valores do Supera:

O valor do benefício será de, no mínimo, R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) com adicional de R$ 50,00 (cinquenta reais) por filho menor de idade, limitado a 2 (dois) filhos, podendo chegar no valor máximo de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).



"O programa SuperaRJ vem ajudar àquelas famílias que mais precisam do apoio do Estado neste momento difícil que vivemos. Agora, a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Petrópolis será essencial para acelerar a distribuição dos cartões no município. Queremos fazer de Petrópolis a referência do sucesso do programa SuperaRJ", disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.



Elias Montes, assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, auxiliou a equipe de Petrópolis no planejamento do evento. “Agradeço o apoio dos servidores que atuam na Assistência Social. Tenho orgulho de participar desse momento marcante onde as pessoas fizeram o melhor possível para ajudar o próximo”.



Importante destacar que as famílias que são beneficiárias de outras programas de transferência de renda, como Bolsa Família e auxilio emergencial, não têm direito ao auxilio do Supera RJ, que prioriza famílias desassistidas por programas sociais.



Quem tiver dúvidas pode procurar um dos nove CRAS do município ou ligar para o call center do SuperaRJ, no telefone 0800 071 7474. A página oficial do programa (www.superarj.rj.gov.br) contém a discrição de quem pode e quem não pode receber o cartão.