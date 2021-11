Trabalhos devem ser entregues na recepção do Centro de Cultura Raul de Leoni, em envelope fechado - Diulgação/Ascom

Trabalhos devem ser entregues na recepção do Centro de Cultura Raul de Leoni, em envelope fechadoDiulgação/Ascom

Publicado 09/11/2021 08:22

Petrópolis - Os prazos para inscrição nos dois concursos artísticos lembrando o Dia da Consciência Negra em Petrópolis foram prorrogados até a próxima quinta-feira (11). Com o tema “Diga não ao racismo”, a Prefeitura de Petrópolis está realizando os prêmios Literário de Poesia e o de Desenho, Ilustração e Pintura. Os dois regulamentos preveem premiação para os três primeiros colocados em cada concurso, que serão entregues no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, na Praça da Liberdade, em horário a ser informado pela organização.

O Prêmio Literário de Poesia será realizado em três categorias: infantil (até 12 anos), juvenil (de 13 aos 18 anos) e adulto (petropolitanos, moradores ou não de Petrópolis, ou moradores de Petrópolis nascidos em qualquer cidade). Os poemas devem ser enviados para o e-mail: [email protected] , com assunto PRÊMIO LITERÁRIO – UBUNTU. Serão selecionados 10 trabalhos de cada categoria para serem apresentados em varal poético durante o evento.

Já o Prêmio de Desenho, Ilustração e Pintura será realizado na categoria infantil (de oito até 12 anos) e cada participante somente poderá se inscrever com um trabalho. O mesmo deverá ser entregue na recepção do Centro de Cultura Raul de Leoni, em envelope fechado, contendo no exterior o texto: Prêmio de desenho ilustração e pintura – Semana da Consciência Negra. Também serão selecionados 10 trabalhos para serem apresentados em exposição durante o evento.

Para outras informações, o interessado em participar pode entrar em contato pelo telefone: 2233-1212. "Nossa equipe está à disposição para mais esclarecimentos. É importante a participação popular para uma data tão importante no nosso calendário", disse Charles Rossi, presidente do IMC.