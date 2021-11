Corrêas e Itaipava recebem ações da operação tapa-buracos, permitindo melhorias para a circulação tanto de pedestres quanto de veículos dos moradores da região - Divulgação/Ascom

Publicado 07/11/2021 20:30

Petrópolis - As ações do mutirão de serviço do programa Acelera Petrópolis levam agora melhorias a Corrêas e Nogueira. Nesta semana, trechos da estrada Mineira, da rua Vigário Correa, da rua Dr. Agostinho Goulão, rua Castro Alves, rua Princesa Dona Paula e Álvares de Azevedo, entre outras, começaram a receber as ações da operação tapa-buracos, permitindo melhorias para a circulação tanto de pedestres quanto para os veículos dos moradores.



“Desde o início do ano, temos ouvido as lideranças comunitárias e buscado entender as necessidades de cada bairro, cada região da cidade. O Acelera Petrópolis tem levado esse mutirão de serviços para as comunidades e a gente sabe o impacto positivo estas têm para as regiões", avalia o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes.



O serviço de tapa-buracos é recapeamento de vias vem sendo realizado, ao longo do ano, pela secretaria de Obras, que passou a contar, neste ano, com a reativação da usina de asfalto. “O asfalto Pré-Misturado a Frio - PMF, vem permitindo a produção própria do asfalto, além de garantir mais agilidade no atendimento à população e economia aos cofres públicos. Esse material tem sido utilizado nessas ações do Acelera Petrópolis, levando o serviço contínuo a diferentes comunidades. Especificamente nesta semana, focado no segundo e terceiro distritos em função da chuva, já que o índice pluviométrico no segundo distrito tem sido menor”, destacou o secretário de Obras, Maurício Veiga, informando que a partir da próxima semana as equipes seguem ainda para os distritos de Itaipava e Posse.



O levantamento dos pontos de intervenção em Corrêas contou com o apoio do vereador Eduardo do Blog e de agentes regionais. “Fico feliz que em ver que o prefeito Hingo Hammes teve a sensibilidade para olhar e investir no nosso bairro. Bairro que tem grande importância econômica e histórica para a cidade. Também tem uma importância turística para a região, mas nunca teve os investimentos que precisava para desenvolver todo seu potencial. Levar os serviços do Acelera - com tapa-buracos, pintura, limpeza, capina, etc. - é valorizar, dar dignidade para a população”, disse o vereador.