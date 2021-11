Motocicletas apreendidas durante a operação Praça do Bem em Petrópolis - Divulgação

Motocicletas apreendidas durante a operação Praça do Bem em PetrópolisDivulgação

Publicado 07/11/2021 19:19

Petrópolis - Na noite deste sábado (6), homens do 26° BPM de Petrópolis em conjunto com a Guarda Civil Municipal, CPTrans e Fiscalização de Posturas, realizaram mais uma operação conhecida como Praça do Bem na cidade.

A operação continuou no terceiro e quinto distritos de Petrópolis, Itaipava e Posse, respectivamente, especificamente nos seguintes pontos: Horto Municipal de Itaipava; estrada União e indústria, Upa de Itaipava, praça do Céu e praça do Bramil, estes dois últimos na Posse.



A ação teve um saldo de oito motos apreendidas., Segundo o comando da operação, o objetivo da dessas ações é que o cidadão possa voltar a ocupar plenamente e com segurança esses espaços públicos.