Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM) de Petrópolis participará da ação levando o Ônibus Lilás - Divulgação

Publicado 06/11/2021 09:17

Petrópolis - O Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM) de Petrópolis, com o projeto Ônibus Lilás, equipes de IST da Saúde, Casa do Trabalhador, Procon Itinerante, Inpas, Programa Petrópolis da Paz e Coordenadoria da Juventude, participam, neste sábado (6) de uma grande ação social realizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Assessoria e Consultoria Técnica LDT, no Vicenzo Rivetti.

“Fomos convidados a participar dessa ação que vem ao encontro ao nosso objetivo, que é facilitar o acesso dos cidadãos a esses serviços que são importantes. Além disso, através desse trabalho, estaremos levando mais informação para os moradores”, disse o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

A ação social será montada ao lado do novo Conjunto Habitacional, de 10h às 16h.