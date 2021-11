Notificação ocorreu durante ação de fiscalização do órgão em instituições bancárias de Corrêas e Itaipava - Reprodução/Internet

Publicado 05/11/2021 17:35

Petrópolis - O Procon Petrópolis autuou, nessa sexta-feira (5), uma agência do Itaú pela demora no atendimento e por não fornecer senha para os clientes que estavam do lado de fora do estabelecimento, o que configura omissão na informação do tempo que o consumidor ficou esperando. A notificação ocorreu durante ação de fiscalização do órgão em instituições bancárias de Corrêas e Itaipava.

A autuação representa o início do processo administrativo que pode levar à multa. “Eles têm dez dias para justificar a demora no atendimento e, sobretudo, a ausência de distribuição de senhas do lado de fora da agência. Infelizmente já percebemos que esta é uma política já definida pelos bancos. Ao agir dessa forma, retiram do cliente o único meio que eles possuem para fazer valer os seus direitos. Encontramos, também, clientes idosos esperando atendimento desde as 8h30 da manhã nessa agência”, informou o coordenador do Procon, Jorge Badia.

A demora no atendimento pode incorrer em outras punições. “Estamos incluindo agora, além dos artigos das leis municipais e estaduais que estabelecem limite de tempo máximo para atendimento bancário, um artigo do Código de Defesa do Consumidor que prevê, inclusive, sanções penais ao fornecedor que induz o consumidor em erro. Isso porque, ao receber a senha somente quando ingressa no interior da agência, o consumidor só pode computar o pequeno período de espera, o que falseia a realidade dos fatos, já que, o tempo em que permaneceu na fila do lado de fora, muitas vezes, ultrapassa duas horas e trinta minutos”, esclarece Badia.

Além do Itaú, a equipe do Procon também visitou agências de Santander, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil, onde não foram constatadas intercorrências nos atendimentos.