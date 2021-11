Além do recolhimento do produto, a Comdep vai promover palestras sobre educação ambiental, coleta seletiva e reciclagem do material - Divulgação

Publicado 04/11/2021 16:58

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis está dando mais um passo na ampliação dos serviços de coleta seletiva, realizada pela Comdep, no município. A Escola Municipalizada Santa Terezinha, no Vila Rica, está recebendo um projeto piloto para a coleta de óleo saturado de cozinha. Bombonas de 50 litros para captação do material já foram instalados na unidade para atender, inclusive, a comunidade.

“Queremos levar essa conscientização para as crianças. Mostrar a importância, para o meio ambiente, da separação, descarte correto e reciclagem do óleo usado. Desta forma os impactos são mitigados e o óleo é transformado em resíduo de alto valor”, destaca o prefeito interino Hingo Hammes.

O material coletado será encaminhado para as cooperativas de catadores e empresas de recicladoras que reaproveitam o óleo na produção de outros produtos, como sabão, por exemplo. Além do recolhimento do produto, a Comdep vai promover palestras sobre educação ambiental, coleta seletiva e reciclagem do material.

A próxima etapa será a implantação da coleta seletiva de lixo de porta a porta na região. “Garantindo a destinação correta desse tipo de material estamos dando a nossa contribuição para diminuir a poluição do meio ambiente. Buscamos políticas públicas de preservação ambiental, pois, entendemos que elas são essenciais para o futuro da nossa população. Por isso estamos levando essa discussão para dentro das escolas”, diz Leonardo Fernandes, presidente da Comdep.



Recolhimento também em 18 regiões e nos Ecopontos

Petropolitanos que queiram fazer o descarte correto de óleo de cozinha podem armazená-lo em garrafas pet e fazer entrega em um dos quatro ecopontos do município. O produto também é recolhido pelas equipes de coleta seletiva que realizam o serviço de porta a porta em 18 regiões da cidade.

A ampliação de coleta seletiva na cidade tem acontecido de forma gradual. Depois da Posse, Araras e Vale das Videiras, o serviço foi implantado no Centro da cidade. Além de um caminhão estacionado de segunda a sexta-feira, na Rua Irmãos D’ângelo, de 18h às 19h30, para receber os materiais, os coletores fazem o recolhimento de porta a porta nos estabelecimentos comerciais e condomínios.

Os ecopontos estão localizados na Rua General Rondon, em frente a Comdep; na Rua Mosela; Parque Municipal de Petrópolis, em Itaipava e em Araras, na Estrada Bernardo Coutinho, 30 e 35. Moradores de comunidades ainda não incluídas nas rotas podem solicitar a coleta através do telefone (24) 2235-8437, para agendamento.



Cronograma de coleta seletiva:

Segunda-feira – Bingen, Vila Militar e Brejal.

Terça-feira – Mosela, Bataillard, Moinho Preto, Pedras Brancas e Campo do Serrano.

Quarta-feira – Valparaíso (todas as ruas e servidões)

Quinta-feira – Morin (todas as ruas e servidões), Araras e Vale das Videiras

Sexta-feira – Alto da Serra, Sargento Boening, Vila Felipe, Chácara Flora, Alto Tamancoldi e Dom João Braga.