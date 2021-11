Ação faz parte do projeto Asas da Imaginação, que foi idealizado pela artista plástica Vivi Gamarano - Divulgação/Ascom

Petrópolis - Dez artistas petropolitanos estarão no Parque Cremerie no próximo sábado (6), a partir das 10h, utilizando os cenários naturais do equipamento público municipal como inspiração para a criação ao vivo de suas obras. A ação faz parte do projeto Asas da Imaginação, que foi idealizado pela artista plástica Vivi Gamarano, e tem o objetivo de integrar profissionais das artes plásticas com a inspiradora natureza que a cidade possui.

"Achamos ótima a ideia de oferecer mais essa atração cultural no Cremerie, que já vem tendo uma série de atividades nos fins de semana, sempre em parceria com a sociedade civil. Será uma oportunidade para uma troca de experiências e para que cada artista possa mostrar o seu trabalho à população, que muitas vezes não conhece tudo o que é produzido no local", destaca o prefeito Hingo Hammes.

De acordo com o secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, o grupo de artistas, liderado por Vivi Gamarano, procurou a secretaria interessado na utilização do Parque para a realização da apresentação. "Uma boa oportunidade também para interagir com as crianças. Posteriormente, o grupo pode voltar a se reunir para organizar coletivas, exposições e mostras no local", disse.

"Nossa proposta é fazer uma imersão no mundo da pintura, promovendo a interação não só com os artistas participantes, mas também com o público de todas as idades que estiverem visitando o parque na data. As pessoas terão a oportunidade de conhecer um pouco sobre a criação artística e, certamente, irão contribuir com a divulgação de talentosos profissionais que temos em Petrópolis", explicou Vivi Gamarano.

Além dela, que desenvolve a técnica acrílica sobre tela, participarão da ação Adriana Saory (acrílica sobre tela), André Gross (óleo sobre tela), Fernanda Fonseca (pintura em porcelana), IGGA (acrílica sobre tela), Letícia Belém (pintura com lápis pastel), Saulo Thomaz (acrílica e posca sobre tela), Simões (óleo sobre tela) e Verônica Mageste (aquarela e artes em papel).

A fotógrafa Carol Sardinha, também integrante da ação, documentará tudo para que os artistas possam depois divulgar o Asas da Imaginação em suas respectivas redes sociais, registrando a experiência e os cenários que o Parque Cremerie oferece. Os artistas levarão também algumas peças já prontas, realizando uma verdadeira exposição coletiva ao ar livre.

"Com essa quantidade de artistas será uma experiência inédita do projeto. Já fizemos uma ação inicial no Parque Natural da Ipiranga e o resultado foi muito positivo. Vamos torcer agora para que o tempo esteja bom e que o público possa aproveitar essa oportunidade", destaca Vivi Gamarano, que acredita que esta ação trará um grande incentivo para a atividade transformadora que é a arte.