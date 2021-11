Objetivo da campanha é proteger crianças e adolescentes contra sarampo, poliomielite, caxumba, catapora, meningite, entre outras doenças - Divulgação/Ascom

Publicado 06/11/2021 08:28

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis prorrogou a Campanha de Multivacinação no município até o dia 30 de novembro. Crianças e adolescentes com até 15 anos, que estiverem com vacinas atrasadas, podem comparecer em algum dos 15 pontos de vacinação da cidade.

As unidades estão de portas abertas de segunda à sexta-feira, nos cinco distritos da cidade. A Campanha Nacional de Multivacinação tem o objetivo de proteger crianças e adolescentes contra sarampo, poliomielite, caxumba, catapora, meningite, entre outras doenças.



O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, destacou a importância da vacinação: “A Secretaria de Saúde está disponibilizando as vacinas em pontos nos cinco distritos da cidade com o objetivo de facilitar o acesso da população à vacinação. É fundamental que os pais e responsáveis tenham esta consciência sobre a importância da vacinação para prevenir as doenças e levem as crianças e adolescentes para receberem a imunização”.



A prorrogação da Campanha de Multivacinação segue orientação do Ministério da Saúde. A prefeitura realizou no dia 23 de outubro o Dia D da Campanha na cidade. Ao todo 1.138 vacinas foram aplicadas ao longo do dia. O secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, ressalta que a atualização da caderneta de vacinação pode ser feita de forma simultânea com a vacina da COVID-19;



“As vacinas podem ser aplicadas de forma simultânea à vacinação contra a COVID-19, sem a necessidade de intervalo, o que permite, por exemplo, que adolescentes que estão sendo vacinados contra a covid-19 neste momento possam receber os demais imunizantes. São 17 tipos de vacinas que estão disponíveis nos pontos de vacinação. Reiteramos a necessidade da imunização completa das crianças e adolescentes”, declarou o secretário.



A campanha de Multivacinação está sendo realizada em 15 salas de vacinas em Petrópolis:

1 - PSF da Posse

2 - UBS de Pedro do Rio

3 - Ambulatório Escola

4 - Centro de Saúde do Itamarati

5 - Centro de Saúde Coletiva do Centro

6 - Hospital Alcides Carneiro

7 - UBS Itaipava

8 - UBS Morin

9 - PSF Alto da Serra

10 - UBS Alto Independência

11 - UBS Quitandinha

12 - UBS Mosela

13 - UBS Retiro

14 - UBS Araras

15 - PSF São Sebastião