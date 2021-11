Evento vai até o dia 7 de novembro com exibição de filmes nacionais, cursos, palestras e workshops sobre o mundo do cinema, da cultura e do entretenimento - Reprodução

Publicado 04/11/2021

Petrópolis - A sexta edição do Festival de Cinema de Petrópolis será realizada neste ano no formato híbrido e com a programação aberta para os cinéfilos de todo o país. O evento começa nesta quinta-feira (4), e segue até o dia 7 com a exibição de filmes nacionais, cursos, palestras e workshops sobre o mundo do cinema, da cultura e do entretenimento.



Um dos destaques é a exibição presencial e online do documentário “Amazônia, o Despertar da Florestania”. A produção é o primeiro filme como diretora de Christiane Torloni e foi destaque recentemente no Festival Acqua Content, em Caiscais, Portugal.

Durante a programação também vai acontecer o painel “O Impacto da produção de cinema e televisão na recuperação econômica do Covid-19” com Steve Solot, atual presidente da Latin America Training Center, empresa de treinamento e consultoria, voltada para a nova geração de cineastas da América Latina.

A programação completa, assim como o formulário para participar do evento de forma remota, estão disponíveis no site oficial https://festivaldepetropolis.com/