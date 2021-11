Drogas apreendidas pela Polícia no bairro Carangola nesta sexta-feira (5) - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 06/11/2021 08:16

Petrópolis - No início da madrugada desta sexta-feira (5), policiais do PATAMO da 2° Cia Militar, após receberem informações de que criminosos teriam entrada na mata no bairro Carangola com sacos plásticos, fizeram diligência no local e encontraram 20 cargas de drogas contendo 512 cápsulas de cocaína.

A ocorrência foi registrada na 105° DP, no Retiro.