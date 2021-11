Prefeitura de Petrópolis esteve representada no IC Week, evento que aconteceu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 05/11/2021 17:08

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis esteve oficialmente representada no IC Week, evento realizado pela Revista Inesquecível Casamento, que aconteceu nesta quarta e quinta-feira (3 e 4) no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A convite da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), o secretário da Turispetro, Samir El Ghaoui, representou o município no dia inaugural, que teve também a presença do presidente da AssociEventos, Rodrigo Paiva e do gerente administrativo do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Marco Muller.

No IC Week, que já tem mais de 40 edições realizadas com enorme sucesso, além de exposições, acontecem mesas redondas, desfiles, palestras e talk shows, sempre com os melhores profissionais nacionais e internacionais. Lá as noivas se inspiram e conhecem as melhores tendências para o casamento, os profissionais lançam produtos e serviços novos e se relacionam com o mercado.

O prefeito Hingo Hammes destaca a importância da cidade como destino para o mercado de casamentos. "Há alguns anos que Petrópolis vem conquistando os noivos, como uma ótima opção para um destination wedding de fácil acesso. A qualidade e o profissionalismo dos nossos profissionais, além dos incomparáveis locais que temos a oferecer, fazem essa diferença. Importante participar de um evento deste porte nesse momento de retomada", disse Hammes.

"Todo esse potencial que temos a oferecer vem sendo amplamente divulgado nas feiras em que o município e toda a sua cadeia produtiva está sendo representada, como aconteceu recentemente na ação O Rio Continua Lindo. E perto!, que apresentou um pouco dos atrativos turísticos para vários destinos emissores de turismo para a nossa cidade", lembra o secretário de Turismo, Samir El Ghaoui.

O subsecretário de Grandes Eventos do Estado, Marcelo Monforte, destacou a presença de Petrópolis no evento. "São eventos como este que divulgam os destinos e fazem movimentar a cadeia produtiva de todo o estado, inclusive no interior. Petrópolis tem uma excelente infraestrutura de atendimento e a participação na IC Week foi importante para divulgar o trabalhos dos atrativos e profissionais da cidade", disse.

Vários profissionais de Petrópolis participaram do evento como expositores. Entre estes, a estilista Roberta Calazans, que mantém um ateliê no centro. Segundo ela, a participação no IC Week pode representar um divisor de águas para muitos profissionais do setor. "Mostrar o que Petrópolis tem a oferecer em eventos desse porte é fundamental. Tenho muitas clientes do Rio, que sobem a Serra em busca do meu ateliê. Isso é importante pois assim estou levando o nome de Petrópolis para onde minhas peças forem", destacou.

Também estiveram presentes a diretora administrativa da Turispetro, Marília Mills e a diretora da AssociEventos, Rosana Cândido. A proposta é levar o nome da cidade como um dos principais "Destination Wedding" no Estado, neste que é o mais elegante evento voltado a noivas de cunho nacional. O evento tem programação online até o dia 13 de novembro, que pode ser acompanhada pelo site www.icweekonline.com.br