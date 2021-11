Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Petrópolis - Reprodução

Publicado 06/11/2021 11:44

Petrópolis - Com um total de seis internações por COVID-19 em unidades públicas e privadas da cidade, Petrópolis registra nesta sexta-feira (5) o menor número de pacientes internados pela doença desde as primeiras semanas da pandemia, em março do ano passado.

Em 18 de março de 2020 - cinco dias após as primeiras medidas decretadas pelo governo em função da pandemia – a cidade tinha quatro pacientes internados. Dias depois, em 27 de março, a Secretaria de Saúde já registrava 15 pacientes internados por COVID-19. Nesta sexta – considerando internações de todos os hospitais públicos e privados da cidade - Petrópolis tem seis pacientes internados, sendo um em leito clínico e cinco e leitos de UTI.

“São dados que nos reforçam a nossa esperança na superação da pandemia e confirmam que estamos no caminho certo, que todo esforço das equipes da Secretaria de Saúde para vacinar a população de forma organizada e responsável está dando bons resultados. Agradecemos participação dos petropolitanos, que entenderam a importância da vacina. Estamos cada vez mais perto de vencer a pandemia", destaca o prefeito Hingo Hammes, lembrando que, hoje, a cidade tem mais de 68% da população com mais de 12 anos com o ciclo de imunização completo - com as duas doses ou a dose única da vacina contra a doença.

No mês passado o município registrou o menor número de mortes desde abril de 2020. “Ao passo que avançamos com a vacinação, estamos vendo, dia a dia, os casos graves diminuindo nas portas de entrada e a redução das internações e mortes pela doença. É um momento que nos traz esperança, pois aponta que estamos cada vez mais perto de controlar a pandemia. Estamos vendo números semelhantes aos das primeiras semanas da pandemia e isso é o resultado da vacinação, que está reduzindo a circulação do vírus na cidade”, destaca o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.