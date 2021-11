Reunião do Mercoserra, que contou com a presença de Hingo Hammes, teve como objetivo principal tratar do desenvolvimento turístico e econômico da Região Serrana - Divulgação

Publicado 06/11/2021 10:16

Petrópolis/Teresópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, participou nesta sexta-feira (5) do evento Construindo um novo Estado do Rio, promovido pela prefeitura de Teresópolis com o apoio do Mercoserra. O encontro, que contou com a presença do governador, Cláudio Castro, e do senador Romário, visou à integração e o fortalecimento da economia das cidades da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Outra novidade foi a presença de representantes dos municípios de Guapimirim e Areal, que passam a integrar também o Mercoserra.



A reunião teve como objetivo principal tratar do desenvolvimento turístico e econômico da Região Serrana. O prefeito Hingo Hammes, que esteve acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, e de Turismo, Samir El Ghaoui e do presidente da Câmara, vereador Fred Procópio, ressaltou a importância da união entre os municípios.



"Essa integração entre os municípios fortalece a Região Serrana. Hoje nós temos diálogo com todas as prefeituras que integram o Mercoserra. Coloquei a cidade à disposição para que a gente possa avançar ainda mais no turismo e nas demais áreas", disse Hammes.



O governador Cláudio Castro destacou a importância do empreendedor em meio à crise causada pela pandemia: "Muita gente está segura em investir no nosso Estado. Isso é muito importante. A Região Serrana é muito próspera em diversas áreas e vamos fortalecer o investimento aqui. O mais importante é enxergarmos aqui essa integração entre os municípios, assim como o governo do Estado dialoga com todas as cidades do nosso Estado".



Também estiveram presentes na reunião o deputado Federal Hugo Leal, além dos prefeitos de Teresópolis, Vinícius Claussen; de Nova Friburgo, Johnny Maicon; de Areal, José Augusto Bernardes Lima (Gutinho); do secretário de Desenvolvimento Econômico de Guapimirim, Leonardo Guimarães dos Santos; e mais sete secretários de Estado. Representando o Mercoserra esteve o presidente da agência, Luiz Fernando Gomes.

O Mercossera tem o objetivo de fortalecer a integração e a economia dos municípios que constituem a área de atuação da agência, dando maior visibilidade ao turismo e às vocações econômicas da região, de forma a fomentar o Desenvolvimento Econômico Regional.