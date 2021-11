Atendimentos de urgência e emergência em ortopedia volta a ser realizados no HMNSE a partir desta semana - Reprodução

Atendimentos de urgência e emergência em ortopedia volta a ser realizados no HMNSE a partir desta semanaReprodução

Publicado 07/11/2021 18:57

Petrópolis - Atendimentos de urgência e emergência em ortopedia, transferidos para o Hospital Alcides Carneiro em março do ano passado em função da pandemia de COVID-19, voltam a ser feitos no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp, antigo pronto socorro, no Bingen, a partir de terça-feira (09/11). A alteração será possível após a queda sustentada no número de internações de pacientes com COVID-19, que vem sendo verificada nos últimos meses.

“Com o avanço da vacinação observamos que o número de internações vem caindo gradativamente - uma redução que vem se firmando dia após dia. Esta queda consolidada ao longo dos últimos meses permite que a Secretaria de Saúde reorganize a rede para o atendimento a outras demandas, como a ortopedia, que volta a funcionar no HMNSE”, anunciou o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

Até esta segunda-feira (8), pacientes que precisarem de atendimento de urgência e emergência em ortopedia devem se dirigir ao Hospital Alcides Carneiro.

“Com a redução das internações, em um primeiro momento foram feitas reversões de leitos COVID-19 para leitos não COVID. Agora, com esta queda na demanda por internações covid se consolidando, podemos dar mais um passo com a urgência de ortopedia voltando para o HMNSE. Este retorno permitirá a liberação de leitos no HAC para atendimento a outros casos”, adiantou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

O serviço de ortopedia foi transferido para o HAC no dia 28 de março do ano passado, em função das adequações do HMNSE, que à época foi transformado em unidade de referência para a internação de pacientes com COVID-19.