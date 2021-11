Prefeito Hingo Hammes, secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, e deputado federal Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior (Dr. Luizinho), vistoriaram funcionamento do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp - Divulgação/Ascom

Publicado 08/11/2021 18:03

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, acompanhados pelo deputado federal Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior (Dr. Luizinho), vistoriaram no último sábado (6) o funcionamento do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp, onde estão em andamento os trabalhos para início da operação do tomógrafo, e a reforma e ampliação do setor de psiquiatria da unidade.

Na ocasião, foram apresentadas demandas da área de Saúde e discutidas melhorias a serem implementadas na rede pública, entre as quais intervenções para melhoria na estrutura do Departamento de Doenças Infecto Parasitárias (DIP), da Secretaria de Saúde, que funciona em um prédio anexo ao HMNSE. Na unidade eles foram recebidos pelo diretor geral Geraldo Menezes, pelo diretor médico Marco Liserre, e pelo diretor administrativo Sérgio Morelli.

“Temos trabalhado desde que assumimos a gestão para reestruturar a rede de saúde da cidade – um desafio ainda maior por conta da pandemia. Estamos hoje aqui com o deputado Luizinho, que é um parceiro da cidade, que vem nos ajudando com as demandas. Ele que veio conhecer a estrutura do HMNSE, onde algumas melhorias já foram concretizadas, temos obras em andamento, como a instalação do tomógrafo e a reforma da psiquiatria, e ainda outras demandas para mais melhorias nos serviços da nossa rede”, destaca Hammes.

Além de conhecer as obras no HMNSE, o deputado esteve na estrutura do DIP e no Centro Municipal de Ortopedia, onde, em abril, a prefeitura iniciou os atendimentos com o procedimento de viscossuplementação – técnica moderna para tratamento de artrose, com aplicação de ácido hialurônico, que melhora a qualidade de vida de pacientes, sobretudo idosos. No CMO, a atual gestão também inaugurou o equipamento de densitometria.

O deputado também esteve na UPA Itaipava – unidade custeada com recursos municipais, que passou a receber recentemente recursos do Estado para auxiliar nas despesas de custeio. “Agradecemos ao deputado por toda atenção e empenho que tem dedicado à Saúde de Petrópolis. Seu apoio foi muito importante para que conseguíssemos os recursos do Estado para a UPA Itaipava. Hoje, vistoriando as unidades, Dr. Luizinho viu o que temos feito, pode verificar outras necessidades e ver também que, juntos, ainda poderemos fazer muito mais para melhorar a estrutura de atendimento. A gente conta com a sua ajuda”, disse o secretário de Saúde.

“Parabenizo o prefeito Hingo Hammes e o secretário de Saúde Aloisio pelo trabalho que vem sendo realizado na rede de Saúde de Petrópolis. Estivemos na UPA Itaipava – unidade que tive a oportunidade de ajudar na abertura e agora novamente no processo de financiamento. Agradecemos ao governador Cláudio Castro, que ajudou a trazer o financiamento para a UPA Itaipava, uma unidade importante para que a saúde chegue às pessoas, que ajuda a salvar a vida das pessoas. Estivemos também no HMNSE e vamos ajudar mais ainda a cidade de Petrópolis”, declarou Luizinho.