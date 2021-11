Foram oferecidos serviços como aferição de pressão arterial e glicemia, além de testes rápidos para detecção de hepatite, sífilis e HIV - Divulgação/Ascom

Publicado 10/11/2021 08:18

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis realizou nesta terça-feira (9) uma ação para promoção da saúde, com testagem rápida e vacinação contra a COVID-19, no terminal rodoviário do Centro. Foram oferecidos também serviços como aferição de pressão arterial e glicemia, além de testes rápidos para detecção de hepatite, sífilis e HIV.

Equipes da Secretaria de Saúde orientaram a população sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal, bem como do acompanhamento na rede de saúde para controle de doenças como hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas.

“É uma ação importante de conscientização e prevenção realizada pelas equipes da Secretaria de Saúde, que agora agrega a vacinação contra a COVID-19. É uma iniciativa que vem somar às demais ações para que possamos facilitar cada vez mais o acesso das pessoas à vacina e, assim, possamos alcançar um número cada vez maior de petropolitanos vacinados”, destaca o prefeito Hingo Hammes.

“A intenção, ao trazermos as equipes para dentro do terminal rodoviário e ofertarmos o atendimento em horário estendido, é facilitar o acesso das pessoas aos serviços, inclusive à vacinação contra a COVID. Isso permite que as pessoas possam, por exemplo, na volta do trabalho, ter acesso aos serviços”, explica o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.

A inclusão da vacina contra a COVID-19 na ação de promoção à Saúde faz parte das ações da Secretaria de Saúde para estimular a vacinação na cidade. A Secretaria de Saúde também vem realizando busca ativa por pessoas não vacinadas em comunidades.

Até a última segunda-feira (8), Petrópolis tinha 244.279 pessoas imunizadas contra a doença com pelo menos uma dose da vacina e 186.019 pessoas que concluíram o esquema de vacinação com a segunda dose ou dose única da vacina. Os dados correspondem respectiva a 91,51% e 68,68% da população vacinável - pessoas maiores de 12 anos.