Lei 8.199 de 29 de outubro de 2021 foi assinada pelo prefeito Hingo Hammes e já foi publicada no Diário Oficial do município - Reprodução

Publicado 10/11/2021 08:25

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, sancionou a lei municipal que aumenta o Regime Especial de Horas Trabalhadas (RETH) da Educação. O valor passará de R$ 14,99 para R$ 25,74 por hora/aula e vai beneficiar mais de 900 professores da rede municipal.

A lei municipal 8.199 de 29 de outubro de 2021 já foi publicada no Diário Oficial do município. “É um aumento muito esperado pela categoria e com certeza fará toda a diferença para os professores. Estamos avançando, com responsabilidade, e pensando na valorização do servidor”, disse Hammes.

O secretário de Educação, José Luiz Lima, ressalta que o aumento do RETH atende uma reivindicação antiga da categoria: “O aumento do RETH é um importante reconhecimento a estes profissionais”.

O aumento no valor do Regime Especial de Horas Trabalhadas foi anunciado em julho por Hammes e, com a lei, os valores serão pagos de forma retroativa a partir de primeiro de agosto de 2021. Todos os professores da rede municipal que realizam horas de atividades além da sua jornada normal serão beneficiados com o novo valor do RETH.