Serão realizadas aulas de ginástica e dança para adultos e recreação para crianças. Na foto, o prefeito Hingo HammesDivulgação/Ascom

Publicado 11/11/2021 16:22

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, através da secretaria de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer (SEPJIL), promove na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro – feriado da Proclamação da República – uma edição do Festival das Comunidades na Posse. As atividades acontecem no Conjunto Habitacional Oswaldo Santarsiérie Médici, de 9h às 12h. Serão realizadas aulas de ginástica e dança para adultos e recreação para crianças. A ação será realizada seguindo todos os protocolos vigentes de segurança contra a Covid-19.

O intuito da prefeitura é atender não apenas os moradores do Conjunto Habitacional, mas de toda a população daquela região. Apesar do espaço não contar com uma quadra comunitária, a equipe vai realizar as atividades em uma área de lazer que pertence ao Conjunto. “Será uma manhã de diversão e muito esporte para toda a comunidade do entorno”, garante Leandro Kronemberger, secretário da SEPJIL.

O Festival das Comunidades foi criado para estimular a prática esportiva nos bairros. Até o fim do ano, todas as regiões de Petrópolis serão atendidas. "Criamos o programa em 2017, quando fui Secretário de Esportes do município. Desde aquela época, o festival é muito bem aceito nos bairros. É uma atividade itinerante e que abre espaço para pessoas de todas as idades participarem", ressaltou o prefeito Hingo Hammes.

Em 2021, o Festival das Comunidades já foi realizado nas quadras comunitárias do Atílio Marotti, Moinho Preto (Vila São Francisco), Vila Rica, Bela Vista, 24 de Maio, Parque Cremerie e no Duques. Em Cascatinha, em virtude da chuva, a realização do programa precisou ser adiada. É uma atividade itinerante e que acontece por toda a cidade. “Vamos agraciar todas as regiões da cidade até o fim do ano com muito esporte e lazer, promovendo saúde e qualidade de vida", completou Berg.